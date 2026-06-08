I diportisti recuperano 76 kg di rifiuti in mare | e tra le acque spunta un semaforo FOTO

Notizia in breve

Circa 200 diportisti hanno recuperato 76 chilogrammi di rifiuti, principalmente plastica, in mare e nel fiume Pescara. Tra i rifiuti trovati, è stato anche rinvenuto un semaforo. L’attività di pulizia si è svolta nelle acque interessate, coinvolgendo i partecipanti in un'operazione di rimozione di rifiuti galleggianti e sommersi. Nessuna altra informazione sulla provenienza o sulla data dell’evento è stata resa nota.