I diportisti recuperano 76 kg di rifiuti in mare | e tra le acque spunta un semaforo FOTO
Circa 200 diportisti hanno recuperato 76 chilogrammi di rifiuti, principalmente plastica, in mare e nel fiume Pescara. Tra i rifiuti trovati, è stato anche rinvenuto un semaforo. L’attività di pulizia si è svolta nelle acque interessate, coinvolgendo i partecipanti in un'operazione di rimozione di rifiuti galleggianti e sommersi. Nessuna altra informazione sulla provenienza o sulla data dell’evento è stata resa nota.
Un totale di circa 76 chilogrammi di rifiuti vari, principalmente plastica, pescati in mare e nel fiume Pescara da quasi 200 diportisti. È questo il bilancio della quarta edizione della “Gara” di pesca alla plastica promossa da Assonautica Pescara Chieti con il suo Sportello del Mare, in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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