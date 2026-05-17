A Quartu, un gruppo di volontari ha recuperato circa 650 chili di rifiuti dal mare. Tra i materiali recuperati, ci sono rifiuti vari trovati tra i resti della Villa Romana. I subacquei hanno operato in condizioni di vento forte, riuscendo a portare a termine l’intervento. L’attività si è svolta in un’area dove i volontari e i sub hanno raggiunto i resti sommersi, affrontando le difficoltà causate dalle condizioni meteorologiche.

? Domande chiave Cosa hanno trovato i subacquei tra i resti della Villa Romana?. Come hanno fatto i volontari a operare con il vento forte?. Quali oggetti insoliti sono stati estratti dai fondali di Sant'Andrea?. Perché i biologi marini analizzeranno i rifiuti raccolti dai volontari?.? In Breve Tra i 650 kg raccolti figurano 300 kg di plastica e oggetti come pneumatici.. Federico Rais e Daniela Lai coordinano l'azione tra Isula Fishing Club e Oikos.. I dati sulle microplastiche alimenteranno i progetti europei Remedies e AZA4ICE.. L'artista Moses ha concluso l'evento con un concerto all'armonica a Sant'Andrea.. Oltre 150 volontari hanno raccolto 650 chili di rifiuti a Sant’Andrea, tra i fondali della Villa Romana e le coste di Quartu, sfidando il vento forte che sferza l’isola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quartu, 650 kg di rifiuti sottratti al mare: l’impresa dei volontari

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