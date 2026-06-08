I dati definitivi sull' affluenza alle urne nei comuni al ballottaggio nel napoletano
I dati definitivi sull’affluenza alle urne nei comuni al ballottaggio nel napoletano indicano che a Casalnuovo l’affluenza è stata del 59%. I risultati sono stati raccolti e confermati dopo le operazioni di voto. Non sono stati segnalati problemi o variazioni significative rispetto alle previsioni. La partecipazione si è attestata su valori simili a quelli dei ballottaggi precedenti nella stessa area. I dati sono ora disponibili per le analisi ufficiali.
Questi i dati definitivi sull'affluenza alle urne nei comuni al ballottaggio nel napoletano:Casalnuovo 59.04%Frattamaggiore 57.57%Ottaviano 54.42%Pompei 62.76%Somma Vesuviana 56.93%Sorrento 52.12%. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
WB Polls: Fulta Re-Polling High Turnout As Voters Cast Ballots Without Fear After TMC Candidate Exit
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