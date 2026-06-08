Notizia in breve

I dati definitivi sull’affluenza alle urne nei comuni al ballottaggio nel napoletano indicano che a Casalnuovo l’affluenza è stata del 59%. I risultati sono stati raccolti e confermati dopo le operazioni di voto. Non sono stati segnalati problemi o variazioni significative rispetto alle previsioni. La partecipazione si è attestata su valori simili a quelli dei ballottaggi precedenti nella stessa area. I dati sono ora disponibili per le analisi ufficiali.