SPECIALE ELEZIONI I dati sull' affluenza nei 18 comuni casertani al voto Il 72% degli elettori alle urne
Alle 15 di oggi si sono chiuse le urne nei 18 Comuni della provincia di Caserta coinvolti nelle elezioni. L’affluenza complessiva si attesta al 72% degli elettori iscritti. La giornata di voto, iniziata questa mattina, ha visto una partecipazione costante fino alla chiusura. Non sono stati segnalati problemi o ritardi nelle operazioni di voto. I dati definitivi sull’affluenza saranno comunicati nelle prossime ore.
Si sono chiuse alle ore 15 di oggi, lunedì 25 maggio, le urne nei 18 Comuni della provincia di Caserta chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Dopo la giornata elettorale di ieri e la riapertura dei seggi questa mattina dalle 7, è ora partito immediatamente lo scrutinio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE BONDENO E COMACCHIO 2026
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