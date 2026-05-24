SPECIALE ELEZIONI COMUNALI I dati sull' affluenza alle 12 nei 18 comuni casertani al voto

Notizia in breve

Alle ore 12, l’affluenza alle urne nei 18 Comuni del Casertano coinvolti nelle elezioni comunali è stata registrata. La giornata elettorale è iniziata questa mattina e proseguirà fino alla chiusura delle urne. I dati raccolti riguardano la partecipazione degli elettori alle prime ore di voto, senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle percentuali di affluenza. La consultazione riguarda il rinnovo di sindaci e consigli comunali in tutti i Comuni coinvolti.