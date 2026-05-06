Perugia ha conquistato il suo terzo scudetto nel campionato di volley maschile, battendo Civitanova in quattro set. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-1, con i punti parziali di 25-27, e altri set successivi. La squadra di casa ha ottenuto la vittoria davanti al proprio pubblico, mentre Civitanova ha concluso la partita con la sconfitta.

Perugia si è laureata Campione d’Italia di volley maschile, sconfiggendo Civitanova per 3-1 (25-27; 26-24; 25-22; 25-20) nella gara-3 della finale che ha messo in palio il tricolore e chiudendo così la serie con un perentorio 3-0: la prima classificata della stagione regolare ha travolto la sesta forza della Superlega, che aveva firmato due imprese contro Trento (fino a stasera detentrice del titolo) e Verona (seconda classificata in campionato). I Block Devils hanno complessivamente ceduto solo un paio di set alla Lube e hanno conquistato il terzo scudetto della propria storia dopo quelli festeggiati nel 2018 (battendo proprio i cucinieri nell’atto conclusivo) e nel 2024 (regolando Milano nei confronti decisivi).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perugia vince il terzo scudetto: i Block Devils sono i nuovi Campioni d’Italia, Civitanova si inchina

Notizie correlate

Perugia ribalta Civitanova: Giannelli e Ben Tara sugli scudi, i Block Devils vedono lo scudetto!Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-1 (21-25; 25-22; 25-22; 25-23) nella gara-2 della finale scudetto di volley maschile e si è così portata in...

Civitanova, sfida per il riscatto: i Block Devils contro Perugia? Cosa scoprirai Come può Medei correggere la gestione del cambio palla? Quale mossa tattica userà Civitanova per scardinare il muro di Perugia? Chi...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Perugia vince anche Gara 2 delle Finali Scudetto! Civitanova ko 3-1; Perugia ribalta Civitanova: Giannelli e Ben Tara sugli scudi, i Block Devils vedono lo scudetto!; Perugia-Civitanova gara-3: Block Devils a un passo dallo Scudetto. Dove vederla; Finale Scudetto, la Sir Susa Scai detta legge anche a Civitanova: la Lube finisce ko in quattro set.

Perugia vince il terzo scudetto: i Block Devils sono i nuovi Campioni d’Italia, Civitanova si inchinaPerugia si è laureata Campione d'Italia di volley maschile, sconfiggendo Civitanova per 3-1 (25-27; 26-24; 25-22; 25-20) nella gara-3 della finale che ha ... oasport.it

Perugia campione d'ItaliaPerugia ancora una volta nella storia del grande volley. Gli uomini di mister Lorenzetti si sono imposti al Palabarton contro gli avversari della Lube conquistando il loro terzo scudetto. Il primo era ... rainews.it

Volley Maschile, Super Lega: Perugia-Civitanova 3-1 in gara 3: il Tricolore è degli umbri per la terza volta La sfida al Pala Barton Energy decisiva per i Block Devils, 3-0 - facebook.com facebook

PERUGIA È CAMPIONE D'ITALIA 3-0 nella serie di finali. I Block Devils non lasciano scampo a Civitanova e conquistano lo Scudetto davanti al proprio pubblico del PalaBarton! Finali dominate dall'inizio alla fine, al netto di una grandissima Lube. Tri x.com