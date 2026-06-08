Una vecchia fotografia ha causato imbarazzo a Hudson Williams, attore noto per la serie Heated Rivalry. La foto, risalente a diversi anni fa, è circolata online e ha attirato l’attenzione dei media. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dall’attore riguardo all’immagine, che ha suscitato reazioni tra i fan e il pubblico. La foto è diventata rapidamente oggetto di discussione sui social media.

Una foto del passato mette in imbarazzo Hudson Williams, protagonista dell’amatissima serie Heated Rivalry. Nel weekend sono riemerse sui social immagini che ritraggono l’attore con una svastica disegnata sul volto, scatenando un’ondata di polemiche e indignazione online. Secondo fonti vicine all’attore, Williams non era consapevole di cosa gli venisse disegnato in quel momento, ma oggi comprende pienamente la gravità della situazione. “hudson williams stuns in newly shared photo” pic.twitter.comN4oQVhUxmI — hannah (@hanfromdastreet) June 7, 2026 Le immagini in questione risalgono agli anni del liceo di Williams, quando frequentava una piccola cittadina canadese. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Hudson Williams, una foto del passato scatena la bufera sulla star di Heated Rivalry

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Hudson Williams nella bufera per una foto del liceo: la replica degli amici dell’attore di Heated Rivalry x.com

Foto di Hudson Williams agli Canadian Screen Awards sul tappeto rosso di Audrey Persaud reddit

Hudson Williams, una foto del passato scatena la bufera sulla star di Heated RivalryHudson Williams al centro delle polemiche per una foto risalente ai tempi del liceo, con il volto imbrattato da scritte e simboli controversi. cinemaserietv.it

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