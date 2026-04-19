In Russia, un sito web è stato multato per aver pubblicato contenuti riguardanti la serie Heated Rivalry, che include una scena in cui un personaggio di hockey confessa di non poter vivere apertamente la propria omosessualità nel suo paese. La multa riguarda anche le recensioni e i commenti relativi alla serie, considerate illegali secondo le autorità locali. La vicenda riflette le restrizioni legali sulla discussione di tematiche LGBTQ+ nel contesto culturale e mediatico nazionale.

C’è un momento nella serie Heated Rivalry in cui Ilya Rozanov, il giocatore di hockey russo interpretato da Connor Storrie, confessa con amarezza una verità scomoda: nel suo paese non potrebbe mai vivere apertamente la propria omosessualità. Quelle parole, scritte per una storia di finzione, oggi risuonano con una precisione inquietante. Perché in Russia, e ora anche in Bielorussia, non solo non puoi guardare quella serie, ma rischi conseguenze legali anche solo per parlarne. Il caso che ha acceso i riflettori su questa deriva autoritaria riguarda Saratov Business Consulting, un’agenzia di stampa russa che lo scorso febbraio aveva pubblicato un articolo dal titolo innocuo: “ Perché Heated Rivalry è così popolare “.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - In Russia, un sito è stato multato per aver parlato di Heated Rivalry: quando anche una recensione è illegale

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