Connor Storrie star di Heated Rivalry tra le guest star di Criminal Minds | Evolution

Paramount+ ha comunicato la data di uscita della stagione 19 di Criminal Minds: Evolution, insieme alla lista delle guest star che parteciperanno alla nuova stagione. Tra queste figura anche un attore noto per il suo ruolo in Heated Rivalry. La piattaforma ha precisato quando le puntate saranno disponibili per gli abbonati.

Paramount+ ha annunciato quando arriveranno le puntate della stagione 19 del popolare show, svelando inoltre la lista delle guest star. La serie Criminal Minds: Evolution arriverà a quota 20 stagioni: Paramount+ ha infatti annunciato il rinnovo dello show svelando quando arriverà sugli schermi la diciannovesima. L'appuntamento per i fan è stato fissato al 28 maggio e tra le guest star delle prossime puntate ci sarà anche Connor Storrie, la star di Heated Rivalry. Il ritorno delle indagini dei profiler Lo show con star Joe Mantegna segue le indagini del team di profiler dell'FBI che devono individuare e catturare i criminali più pericolosi degli Stati Uniti prima che entrino di nuovo in azione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Connor Storrie, star di Heated Rivalry, tra le guest star di Criminal Minds: Evolution Articoli correlati Milano-Cortina 2026, le star di 'Heated Rivalry' Hudson Williams e Connor Storrie portano la torcia olimpicaHome > Sport > Sport invernali > Milano-Cortina 2026, le star di 'Heated Rivalry' Hudson Williams e Connor Storrie portano la torcia olimpica Hudson... Connor Storrie, star di Heated Rivalry, impegnato in un duello di accenti nel promo del SNLL'interprete della serie canadese sarà l'ospite dello show televisivo e un divertente video ricorda la sua bravura nel mettersi alla prova con le... Contenuti e approfondimenti su Connor Storrie Temi più discussi: Connor Storrie, star di Heated Rivalry, tra le guest star di Criminal Minds: Evolution; Sui look semitrasparenti degli attori di Heated Rivalry per l'after-party degli Oscar; Occhiali da sole, sobri o leopardati? I modelli per l'estate scelti dalle star, da quelli light di Michael B. Jordan all'effetto Mission Impossible per Stefano Accorsi; Miley Cyrus è di nuovo Hannah Montana nel trailer dello speciale dedicato ai 20 anni della serie. Connor Storrie, star di Heated Rivalry, tra le guest star di Criminal Minds: EvolutionParamount+ ha annunciato quando arriveranno le puntate della stagione 19 del popolare show, svelando inoltre la lista delle guest star. movieplayer.it Connor Storrie Books ‘Criminal Minds' Role, Series RenewedThe crime drama is set to premiere May 28 and will get another season in 2027. msn.com Connor Storrie parteciperà come guest star alla prossima stagione di Criminal Minds: Evolution x.com Entrambi in blusa see-through, terminata la cerimonia di premiazione Hudson Williams e Connor Storrie hanno catalizzato l'attenzione con due (elegantissimi) look total black - facebook.com facebook