HP presenta il nuovo notebook Limited Edition Scuderia Ferrari

HP ha annunciato il lancio del nuovo notebook Limited Edition Scuderia Ferrari, presentato in occasione del Gran Premio di Monaco 2026. I dettagli del prodotto sono stati resi pubblici dopo la fine dell'embargo il 4 giugno 2026. La versione limitata si rivolge agli appassionati di tecnologia e motorsport, combinando elementi distintivi del team Ferrari. La commercializzazione del notebook è prevista in tempi immediati.

(Adnkronos) – Ufficiale l'annuncio del nuovo notebook HP Limited Edition Scuderia Ferrari, formalizzato in concomitanza con il Gran Premio di Monaco 2026 e i cui dettagli sono stati resi pubblici alla scadenza dell'embargo il 4 giugno 2026. Il progetto, frutto di un lavoro congiunto durato quasi due anni tra gli ingegneri di HP Inc. e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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