La tracolla ’limited edition’ Torna un mito degli anni Settanta
Durante l’inaugurazione della nuova boutique di Milano, situata nella Galleria Vittorio Emanuele II, è stata presentata la tracolla 'limited edition'. Si tratta di un modello che richiama uno stile degli anni Settanta, noto come un vero e proprio classico. La presentazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati e curiosi, che hanno potuto vedere dal vivo il nuovo prodotto. La boutique ha aperto ufficialmente le porte con questa occasione speciale, dando il via a una serie di eventi e presentazioni.
L’opening della nuova boutique meneghina The Bridge in Galleria Vittorio Emanuele II, ha fatto da cornice a un importante debutto. Il brand ha infatti presentato Milano Galleria, una borsa in edizione limitata e numerata di 100 esemplari, pensata come omaggio al dialogo tra Milano e le radici toscane della storica casa pellettiera fiorentina. Parte della linea Pearl District e ispirata a una tracolla The Bridge degli anni Settanta, Milano Galleria ne riprende la silhouette a mezza luna, arricchendola con un dettaglio inedito e profondamente simbolico. La lavorazione della patta e del manico si sviluppa in un intreccio morbido e continuo che richiama il gesto di un abbraccio: un segno naturale, essenziale, che parla di legami, di tempo e di continuità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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