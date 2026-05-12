Greg Palumbo presenta Future Glass-Luxury Limited Edition | il vetro diventa arte contemporanea

Un nuovo progetto nel mondo del design e dell’arte contemporanea vede protagonista un artista che reinventa il vetro attraverso una collezione intitolata “Future Glass-Luxury Limited Edition”. La linea presenta pezzi realizzati con tecniche innovative, combinando estetica e sperimentazione materica. La collezione, firmata dall’artista, si distingue per la cura nei dettagli e l’uso di materiali che enfatizzano la plasticità e la versatilità del vetro.

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