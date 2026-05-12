Greg Palumbo presenta Future Glass-Luxury Limited Edition | il vetro diventa arte contemporanea
Un nuovo progetto nel mondo del design e dell’arte contemporanea vede protagonista un artista che reinventa il vetro attraverso una collezione intitolata “Future Glass-Luxury Limited Edition”. La linea presenta pezzi realizzati con tecniche innovative, combinando estetica e sperimentazione materica. La collezione, firmata dall’artista, si distingue per la cura nei dettagli e l’uso di materiali che enfatizzano la plasticità e la versatilità del vetro.
Il recupero creativo del vetro si trasforma in arte contemporanea, design e sperimentazione materica nella nuova collezione firmata da Greg Palumbo. Si chiama “Future Glass – Luxury Limited Edition” il nuovo progetto dell’artista napoletano, casertano d’adozione, che porta avanti una ricerca.🔗 Leggi su Casertanews.it
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