Il Prefetto di Napoli ha stabilito che i tifosi lombardi non potranno acquistare biglietti per la partita Napoli-Milan, in programma lunedì 6 aprile 2026 allo stadio Maradona. La decisione riguarda esclusivamente la vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia. La partita fa parte del campionato di Serie A e si svolgerà nella città di Napoli.

Il provvedimento è stato adottato, su determinazione del Casms dello scorso 23 marzo e conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica - divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia, ad eccezione dei possessori di tessera di fidelizzazione della società “Ssc Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 19 marzo 2026; - vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della società Ac Milan, non residenti nella Regione Lombardia; NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Intitolare piazzale Tecchio ad Ascarelli e via Vittorio Emanuele a Valenzi: la richiesta del Consiglio comunale di Napoli Lukaku lascia la nazionale belga, ma non rientra a Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Napoli-Milan, i tifosi lombardi non saranno allo stadio Maradona: la decisione del Prefetto

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