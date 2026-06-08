Ho una traslocazione | ha senso continuare con la Fivet?

Da gravidanzaonline.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 26 anni ha chiesto se sia utile proseguire con la fecondazione assistita dopo aver scoperto di avere una traslocazione reciproca tra i cromosomi 2 e 14. La traslocazione è stata riscontrata tramite analisi pre-impianto dopo un ciclo di Fivet. La paziente ha presentato questa anomalia cromosomica, che può influire sulla fertilità, prima di iniziare il trattamento.

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Salve dottore, ho 26 anni e lo scorso anno mi sono sottoposta alla Fivet con analisi pre-impianto. Ho infatti la seguente traslocazione reciproca: 46,XX,t(2;14)(p13;q11.2). Purtroppo nonostante siano venuti fuori 6 embrioni, tutti avevano delle anomalie e quindi i medici non hanno fatto il transfer. Con la mia traslocazione non so se sia il caso di riprovarci o lasciar perdere: potrò mai avere un bambino sano? Grazie mille se vorrà rispondermi Buongiorno signora, ci tengo a tranquillizzarla e a darle un po’ di speranza. Può sicuramente avere figli sani, quindi le consiglio di insistere con la diagnosi preimpianto: è ancora giovanissima, non... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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