Una donna di 26 anni ha chiesto se sia utile proseguire con la fecondazione assistita dopo aver scoperto di avere una traslocazione reciproca tra i cromosomi 2 e 14. La traslocazione è stata riscontrata tramite analisi pre-impianto dopo un ciclo di Fivet. La paziente ha presentato questa anomalia cromosomica, che può influire sulla fertilità, prima di iniziare il trattamento.

Salve dottore, ho 26 anni e lo scorso anno mi sono sottoposta alla Fivet con analisi pre-impianto. Ho infatti la seguente traslocazione reciproca: 46,XX,t(2;14)(p13;q11.2). Purtroppo nonostante siano venuti fuori 6 embrioni, tutti avevano delle anomalie e quindi i medici non hanno fatto il transfer. Con la mia traslocazione non so se sia il caso di riprovarci o lasciar perdere: potrò mai avere un bambino sano? Grazie mille se vorrà rispondermi Buongiorno signora, ci tengo a tranquillizzarla e a darle un po’ di speranza. Può sicuramente avere figli sani, quindi le consiglio di insistere con la diagnosi preimpianto: è ancora giovanissima, non... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ho una traslocazione: ha senso continuare con la Fivet?”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fine vita, parla Federica che ha aiutato la sorella a morire: «Cristina conviveva da 20 anni con la sclerosi multipla. Mi diceva: la mia esistenza non ha senso. Io l'ho capita e le ho tenuto la mano fino all'ultimo».Federica ha assistito la sorella, affetta da sclerosi multipla da 20 anni, durante il suo ultimo momento di vita.

“Ho un polipo endometriale: devo rimuoverlo prima della fivet?”Durante gli esami per infertilità, è stato riscontrato un piccolo polipo endometriale benigno nell’utero.