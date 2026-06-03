Fine vita parla Federica che ha aiutato la sorella a morire | Cristina conviveva da 20 anni con la sclerosi multipla Mi diceva | la mia esistenza non ha senso Io l' ho capita e le ho tenuto la mano fino all' ultimo
Federica ha assistito la sorella, affetta da sclerosi multipla da 20 anni, durante il suo ultimo momento di vita. La sorella le aveva confidato di sentirsi senza senso, a causa della perdita di autonomia e dell’immobilità causate dalla malattia. Federica ha tenuto la mano alla sorella fino alla fine, senza poter intervenire sulle modalità di vita imposte dalla condizione medica.
Questo articolo sul fine vita è pubblicato sul numero 24-25 di Vanity Fair in edicola fino al 16 giugno 2026. La madre aspettava nella stanza accanto: abbastanza vicino da sentirla, abbastanza lontano da non vederla. Insieme a Cristina c’erano due medici che hanno preparato il farmaco letale e la strumentazione per l’autosomministrazione: lei era così debole da riuscire a malapena a pigiare un pulsante con una mano. L’altra mano era stretta a Federica che, negli ultimi anni, era stata qualcosa di più di una sorella maggiore: era stata la sua caregiver, la sua alleata, la sua liberatrice. «Cristina ha iniziato a parlare di suicidio medicalmente assistito nel 2017, dopo la morte di papà», racconta oggi Federica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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