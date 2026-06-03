Federica ha assistito la sorella, affetta da sclerosi multipla da 20 anni, durante il suo ultimo momento di vita. La sorella le aveva confidato di sentirsi senza senso, a causa della perdita di autonomia e dell’immobilità causate dalla malattia. Federica ha tenuto la mano alla sorella fino alla fine, senza poter intervenire sulle modalità di vita imposte dalla condizione medica.

Questo articolo sul fine vita è pubblicato sul numero 24-25 di Vanity Fair in edicola fino al 16 giugno 2026. La madre aspettava nella stanza accanto: abbastanza vicino da sentirla, abbastanza lontano da non vederla. Insieme a Cristina c’erano due medici che hanno preparato il farmaco letale e la strumentazione per l’autosomministrazione: lei era così debole da riuscire a malapena a pigiare un pulsante con una mano. L’altra mano era stretta a Federica che, negli ultimi anni, era stata qualcosa di più di una sorella maggiore: era stata la sua caregiver, la sua alleata, la sua liberatrice. «Cristina ha iniziato a parlare di suicidio medicalmente assistito nel 2017, dopo la morte di papà», racconta oggi Federica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fine vita, parla Federica che ha aiutato la sorella a morire: «Cristina conviveva da 20 anni con la sclerosi multipla. Mi diceva: la mia esistenza non ha senso. Io l'ho capita e le ho tenuto la mano fino all'ultimo».

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