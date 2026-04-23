Durante gli esami per infertilità, è stato riscontrato un piccolo polipo endometriale benigno nell’utero. La paziente ha chiesto se sia necessario rimuoverlo prima di procedere a una fecondazione assistita. La presenza del polipo è stata confermata da esami diagnostici, ma non ci sono indicazioni di complicazioni attuali o di rischi immediati. La decisione sulla rimozione dipenderà da ulteriori valutazioni mediche.

Salve dottore, durante gli accertamenti per infertilità mi hanno trovato un piccolo polipo endometriale benigno nell’utero. Il medico mi ha detto che sarebbe meglio rimuoverlo prima di tentare una gravidanza o iniziare una fecondazione assistita. Mi chiedo però se un polipo così piccolo possa davvero interferire con l’impianto dell’embrione. Grazie se vorrà rispondermi. Salve signora, purtroppo la risposta è sì! Si tratta infatti di infiammazioni che possono portare a difficoltà nel concepimento e nell’attecchimento dell’embrione ad inizio gravidanza. E per questi motivi andrebbe rimorso prima cercare una gravidanza o di avviare qualsiasi procedura di fecondazione assistita.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ho un polipo endometriale: devo rimuoverlo prima della fivet?”

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