Una modella ha riportato un ematoma all’occhio destro dopo essere stata aggredita a Porta Romana. Ha raccontato di aver avuto paura e di non riuscire a dormire, descrivendo anche incubi ricorrenti e pianto continuo. La donna ha detto di aver temuto una violenza sessuale durante l’aggressione da parte di un gruppo di persone.

Milano – Un vistoso ematoma all’occhio destro, l’incubo impresso sul volto: “Ho avuto paura. Continuo a vedere il mio viso gonfiarsi per i colpi ricevuti. L’occhio è molto livido e dolorante. Mi sento male, è stato orribile ”. Venerdì, primo pomeriggio, quartiere di Porta Romana, strade eleganti, antica matrice sociale borghese, una casa qualunque in vendita ad almeno 8.250 euro al metro quadro, l’ultimo posto dove sentirsi insicuri, forse. O forse no. “Avevo appena fatto la spesa, ho incrociato e 6-7 persone che bevevano birra. Mi hanno aggredita. Hanno iniziato a prendermi a pugni. Mi dicevano che mi avrebbero violentata”. Anna Aksamit, 30 anni, modella polacca, una laurea in Chimica, era arrivata a Milano a settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Ho gli incubi, non dormo e continuo a piangere”. La paura di Anna, modella picchiata dal branco a Porta Romana: “Volevano violentarmi”

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