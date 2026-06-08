Helena Prestes insieme a Eros Ramazzotti | svelato l’importante motivo

Helena Prestes è stata vista insieme a Eros Ramazzotti in un evento pubblico. La cantante brasiliana ha partecipato al Grande Fratello nel 2024 e ora si trova accanto al noto artista italiano. La presenza di Prestes accanto a Ramazzotti ha attirato l’attenzione di fotografi e fan, che hanno documentato il momento. La loro collaborazione o incontro resta al momento non ufficiale, senza ulteriori dettagli rilasciati.

Helena Prestes continua a sorprendere il pubblico italiano che la segue da quando ha partecipato al Grande Fratello nel 2024. Dopo aver passato un mese in America e trascorso alcuni giorni sull'Isola di Capri in compagnia di Javier Martinez, la modella brasiliana è tornata a far parlare di sé per un'intervista rilasciata al settimanale Chi. La donna ha parlato dei suoi progetti futuri, rivelando di stare lavorando alla pubblicazione del suo primo disco. Helena Prestes ha deciso di diventare cantante dopo una carriera come modella e personaggio da reality show. In merito a ciò, la 35enne di San Paolo ha svelato: "Stiamo lavorando a qualcosa di molto importante. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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