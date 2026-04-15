Helena Prestes insieme ad Antonino Spinalbese | svelato il motivo

Helena Prestes è tornata in Italia, più precisamente a Milano, dopo aver trascorso una settimana tra il Principato di Monaco e la Spagna. La modella influencer ha condiviso il suo ritorno sui social, senza fornire dettagli sul motivo del viaggio. La notizia ha attirato l’attenzione, anche perché si è accompagnata da Antonino Spinalbese, senza ulteriori spiegazioni pubbliche sul loro rapporto.

Helena Prestes continua a far parlare di sé. La modella influencer ha appena fatto ritorno in Italia e più precisamente a Milano dopo aver trascorso una settimana tra il Principato di Monaco e la Spagna per una vacanza-lavoro. La 35enne ha approfittato del suo rientro sul suolo milanese per prendersi cura di sé stessa. In particolare, la 35enne di San Paolo ha fatto tappa in un noto salone per la cura dei capelli di Milano. A rivelarlo è stato Antonino Spinalbese in una storia postata sui social. L'ex concorrente del Grande fratello ha pubblicato un video in cui riprende Helena Prestes con i capelli appena sistemati da lui. Un nuovo look che ha suscitato commenti di approvazione da parte dei fans della modella brasiliana.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Helena Prestes insieme ad Antonino Spinalbese: svelato il motivo Helena Prestes insieme a Elisabetta Gregoraci: svelato il motivoHelena Prestes continua ad avere un incredibile successo in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello 2024. Helena Prestes di nuovo insieme a Mariavittoria Minghetti: svelato il motivoHelena Prestes continua a tenere alta l'attenzione dei suoi seguaci che la seguono da ormai diverso tempo.