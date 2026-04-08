Helena Prestes, dopo la partecipazione al Grande Fratello 2024, continua a ricevere attenzione mediatica. Recentemente è stata vista insieme a Elisabetta Gregoraci, in una occasione pubblica. Non sono stati forniti dettagli sul motivo della loro uscita o sulla natura del loro incontro. La presenza di entrambe ha attirato l’interesse dei giornalisti e dei fan, senza che siano state divulgate ulteriori informazioni ufficiali.

Helena Prestes continua ad avere un incredibile successo in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello 2024. La modella influencer ha fatto tappa di recente a Monte Carlo per impegni di lavoro. La donna ha preso parte ad un evento di una marca d'abbigliamento, che sponsorizza il Master1000 di tennis dove sono in scena i maggiori interpreti della disciplina. Per l'occasione, l'influencer ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui la si vede a bordo campo ad assistere alla partita vinta da Jannik Sinner, attualmente il numero 2° della classica Atp. In questo frangente, Helena Prestes ha avuto modo d'incontrare anche Elisabetta Gregoraci, da tempo residente nella cittadina monegasca e presente negli spalti per assistere alla partita del tennista italiano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes insieme a Elisabetta Gregoraci: svelato il motivo

Helena Prestes di nuovo insieme a Mariavittoria Minghetti: svelato il motivoHelena Prestes continua a tenere alta l'attenzione dei suoi seguaci che la seguono da ormai diverso tempo.

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Helena Prestes Record Raggiunto Javier al settimo cielo

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