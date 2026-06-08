Helena Prestes e Javier Martinez rivelazione sulla coppia | Non si può fingere

Helena Prestes e Javier Martinez si sono incontrati e hanno iniziato una relazione nella casa del Grande Fratello nel 2024. La loro storia è diventata pubblica dopo la fine del reality. Entrambi hanno confermato di avere un legame autentico, respingendo le ipotesi di finzione. La coppia ha dichiarato che non si può fingere un sentimento così forte. La loro relazione continua a essere al centro dell’attenzione dei media.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande fratello nel 2024. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino stanno insieme da ormai un anno e mezzo. In queste ore, gli Helevier - così si fanno chiamare sui social - sono finiti al centro di una rivelazione di un volto tv che ha avuto modo di conoscere la 35enne durante le registrazioni di The 50 Italia. Si tratta di Federico Fusca, il quale ha rilasciato un'intervista a Lollo Magazine dove ha parlato della coppia. Il noto chef ha dichiarato: "Vedevo che Helena Prestes era molto legata a Javier Martinez. Me ne parlava spesso e con grande affetto. Quando una persona ti manca, certi atteggiamenti non si possono fingere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Helena Prestes e Javier Martinez, rivelazioni inedite nella notte!

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