Helena Prestes e Javier Martinez lasciano l’Italia? La rivelazione

Helena Prestes e Javier Martinez, due concorrenti del Grande fratello 2024, sono al centro di voci che li vedrebbero pronti a lasciare l’Italia. La notizia, ancora non confermata ufficialmente, sta facendo il giro dei social e dei media, alimentando discussioni tra i fan. Fino ad ora, entrambi non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sui loro eventuali piani futuri o motivazioni. La loro permanenza nel reality show prosegue normalmente.

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a sorprendere il loro nutrito pubblico che ha saputo apprezzarli nel corso del Grande fratello 2024. Nel corso delle ultime ore, la modella influencer ha deciso di fare una diretta Tiktok, dov'è molto attiva e seguita. La 35enne ha condiviso la live con un make-up artist brasiliano che le ha dato qualche dritta per fare un trucco sul suo volto. Durante la chiacchierata, la donna ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata ai suoi fans. Helena Prestes ha ammesso che le piacerebbe fare un viaggio all'estero insieme a Javier Martinez. La donna ha quindi dichiarato le seguenti parole: "Abbiamo voglia di andare in Argentina un po', io ho proposto anche Perù e Guatemala già che siamo in Argentina.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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ELEVATEVI, ELENITAS! HELENA E JAVIER MANDANO IL WEB IN TILT: L’ABBRACCIO E LA DOCCIA ‘PROIBITA’

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