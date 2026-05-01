Javier Martinez rivelazione su Helena Prestes | cosa ha detto l’ex gieffino

Javier Martinez, ex concorrente del Grande Fratello 2024, ha recentemente fatto alcune dichiarazioni su Helena Prestes. Durante un'intervista, ha parlato del suo rapporto con l’ex gieffina, condividendo dettagli sulla loro conoscenza e le esperienze vissute insieme nel reality. Le sue parole sono state riportate da vari media e stanno attirando l’attenzione dei fan, curiosi di scoprire di più sulla loro relazione e sui suoi pensieri riguardo a Helena Prestes.

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più amati del Grande fratello 2024 dove ha trovato l'amore e la popolarità. Dopo aver concluso il campionato di A3 con la Terni volley academy, l'uomo ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita a Lecco insieme ad Helena Prestes. Proprio il pallavolista argentino ha fatto una rivelazione in merito alla modella brasiliana, dando un appuntamento ai suoi fans. Javier Martinez ha scritto nel suo canale d'Instagram: "Ci vediamo stasera per una bella live su Tiktok dove finalmente spieghiamo cos'è il mate, come si fa e le sue proprietà." L'uomo ha quindi aggiunto: "Spoiler: dopo ci sarà anche la cavallina che è pazza del mate anche se non lo vuole ammettere.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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