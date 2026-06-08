Harry Styles ha parlato in italiano con una fan durante un incontro, usando alcune parole e pronunciando un saluto tipico della lingua. Il cantante ha mostrato una buona padronanza dell’italiano, suscitando entusiasmo tra i presenti e sui social media. Tuttavia, alcuni fan italiani hanno espresso difficoltà ad accettare questa dimostrazione di conoscenza della lingua, evidenziando una reazione contrastante. La maggior parte delle reazioni si sono concentrate sull’effetto positivo della sua pronuncia, mentre altri hanno manifestato scetticismo.

Poche parole, pronunciate da Harry Styles con una padronanza della lingua che ha sorpreso molti, culminate con un italianissimo saluto che ha fatto impazzire i social. La fortunata Carmela di Napoli si è trovata protagonista di un momento che migliaia di fan italiani dell’ex One Direction sognano da tempo, visto che il cantante ha deciso di risponderle direttamente in italiano. Ed è proprio qui che nasce il nodo della questione, perché se da un lato il video del siparietto ha scatenato ondate di entusiasmo, dall’altro ha riportato in superficie una frustrazione crescente: nel calendario del tour mondiale di Harry Styles non compare nemmeno una singola tappa italiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Harry Styles parla in italiano con una fan, poi riemerge il dettaglio che i suoi fan non riescono ad accettare (e riguarda l’Italia)

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HARRY STYLES parla in ITALIANO con una FAN NAPOLETANA

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