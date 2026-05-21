Il team di Harry Styles risponde alle lamentele dei fan riguardo al palco del Together Together Tour

Dopo i primi due concerti del Together Tour di Harry Styles alla Johan Cruyff Arena, il team dell'artista ha commentato le proteste dei fan relative alla configurazione del palco. Alcuni spettatori avevano espresso insoddisfazione in merito alla visuale e alla disposizione degli spazi durante gli eventi. La produzione ha risposto affermando di aver preso in considerazione le segnalazioni e di aver adottato misure per migliorare l'esperienza durante le prossime date del tour. La discussione tra fan e organizzatori continua sui social media.

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