Il team di Harry Styles risponde alle lamentele dei fan riguardo al palco del Together Together Tour
Dopo i primi due concerti del Together Tour di Harry Styles alla Johan Cruyff Arena, il team dell'artista ha commentato le proteste dei fan relative alla configurazione del palco. Alcuni spettatori avevano espresso insoddisfazione in merito alla visuale e alla disposizione degli spazi durante gli eventi. La produzione ha risposto affermando di aver preso in considerazione le segnalazioni e di aver adottato misure per migliorare l'esperienza durante le prossime date del tour. La discussione tra fan e organizzatori continua sui social media.
Dopo i primi due concerti del Together, Together Tour di Harry Styles alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, lo scorso fine settimana (16 e 17 maggio), alcuni video sui social media hanno mostrato diversi spettatori in difficoltà a causa dell’altezza del palco, delle attrezzature e dell’imponente allestimento scenico, che ostruivano la visibilità dello show per alcuni settori. Poco dopo, in una dichiarazione rilasciata a Billboard UK, un rappresentante del tour della popstar ha rassicutato i fan, promettendo provvedimenti. “Abbiamo concepito il concept del palco per offrire ai fan libertà di movimento e la possibilità di vivere lo spettacolo da diverse posizioni, anziché essere limitati a un unico angolo di visuale fisso”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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