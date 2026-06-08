Harry e Meghan la figlia Lilibet | la nuova regola per vedere Re Carlo

La Principessa Lilibet potrà vedere il nonno, il Re, solo se i genitori saranno presenti. La regola è stata stabilita dopo che Harry e Meghan hanno lasciato gli impegni ufficiali e si sono trasferiti negli Stati Uniti. La decisione riguarda le visite di famiglia e limita le occasioni di incontro tra la bambina e il monarca. Nessuna informazione è stata diffusa sul motivo di questa nuova regola o su eventuali incontri già programmati.

Per la Principessa Lilibet si apre una nuova fase. La figlia del Principe Harry e di Meghan Markle, che ha festeggiato il suo quinto compleanno il 4 giugno, ha raggiunto l’età in cui, secondo una consolidata tradizione della monarchia britannica, i giovani membri della royal family sono tenuti a osservare alcune regole di etichetta riservate al sovrano. Tra queste c’è il gesto simbolico dell’inchino o della riverenza al momento dell’incontro con il Re regnante. Un’usanza che, almeno in teoria, riguarderebbe anche la secondogenita dei Duchi di Sussex qualora dovesse incontrare il nonno, Re Carlo III. L’etichetta della Corona: quando i bambini iniziano a fare la riverenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

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SHOCKING! Meghan FINALLY UNVEILS Lilibet's TRUE Face & NO ONE Expected To SEE WHAT THEY SAW

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