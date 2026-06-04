Meghan e Harry hanno pubblicato due foto sui social per il quinto compleanno della loro figlia, Lilibet. La bambina, seconda figlia della coppia, ha ricevuto gli auguri dai genitori attraverso i canali ufficiali. Le immagini condivise mostrano momenti della loro vita familiare, senza ulteriori dettagli sulla celebrazione. La pubblicazione è stata fatta nel giorno del compleanno della bambina.

La piccola Lilibet, secondogenita di Meghan e Harry, compie cinque anni e per l'occasione i genitori hanno condiviso insieme alla bambina due scatti sui social “La nostra ragazza dei sogni. Buon 5° compleanno Lili“è la didascalia che accompagna il post Instagram diMeghan e Harry.I due reali hanno scelto di condividere uno scatto della seconda figlia Lilibet in occasione dei festeggiamenti del suo quinto anno di vita. Nelle foto compare la piccola in braccio al papà Harry mentre Meghan sorride e poi ancora in un’altra la bambina da sola con i piedi nudi su un prato. In tutti gli scatti di Meghan il volto di Lilibet è coperto dai lunghi capelli rossiche la caratterizzano e che la accostano esteticamente al suo papà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meghan e Harry, il post per il compleanno della figlia Lilibet

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Duchess Meghan and Prince Harry's new spokesperson is excellent

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