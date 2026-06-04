Harry e Meghan festeggiano la figlia Lilibet | la dedica e le foto della bimba

Harry e Meghan Markle hanno pubblicato sui social le foto e una dedica per il quinto compleanno della loro seconda figlia, Lilibet Diana. La coppia ha condiviso momenti di festa, evidenziando la giornata speciale dedicata alla bambina. Le immagini mostrano alcuni scatti della famiglia durante i festeggiamenti, accompagnati da un messaggio di auguri. La pubblicazione è stata accompagnata da parole di affetto e gratitudine.

Harry e Meghan Markle hanno voluto condividere sui social la serenità di un giorno speciale come questo del quinto compleanno della loro seconda figlia, Lilibet Diana. "La nostra ragazza dei sogni. Buon 5° compleanno, Lili", si legge a corredo del post che mostra la bimba in braccio al papà. 🔗 Leggi su Today.it

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Harry's Daughter, Diana's Legacy: The Story of Lilibet: The Littlest Spencer

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