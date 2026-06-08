Una quattordicenne, Tetsuko Arisugawa, nota come Alice, si è trasferita con la madre in una nuova città. Durante il suo percorso scolastico, ha incontrato Hana, un’altra studentessa. Il caso di omicidio che coinvolge le due ragazze ha suscitato attenzione, portando a un’indagine ufficiale. Le autorità stanno analizzando le prove e ascoltando le testimonianze delle persone vicine alle due ragazze.

La quattordicenne Tetsuko Arisugawa, soprannominata Alice, si è appena trasferita con la madre in una nuova città e fatica a integrarsi nel contesto scolastico. In classe scopre ben presto l’esistenza di una bizzarra leggenda metropolitana, con un banco vicino al suo che sarebbe stato di uno studente scomparso in circostanze misteriose, vittima di un presunto omicidio legato a una fantomatica vicenda nota come “il caso di Giuda”, uno spirito malvagio che avrebbe ben quattro mogli. In Hana e Alice – Il caso di omicidio la ragazzina resta assai incuriosita dall’assurda vicenda e decide di indagare per conto proprio. Le sue ricerche la conducono a conoscere la vicina della casa accanto la sua, la coetanea Hana, eccentrica e solitaria che da tempo non frequenta le lezioni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Segui gli aggiornamenti su Recensione.

© Superguidatv.it - Hana e Alice – Il caso di omicidio: un emozionante coming-of-age d’animazione – Recensione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cattiva strada, recensione: un brutale coming of age nella periferia di Bari

Zootropolis 2, la recensione (senza spoiler) dell’emozionante sequel DisneyIl sequel di Zootropolis, prodotto dalla Disney, è ora disponibile sulla piattaforma di streaming.

Hana e Alice Il caso di omicidio: recensione dell’anime ora in home videoEsce direttamente in home video da noi grazie a Plaion Pictures e Anime Factory Hana e Alice Il caso di omicidio. Un film anime che è un coming of age adolescenziale. Allo stesso tempo questo si ... mangaforever.net

Hana e Alice – Il caso di omicidio: un emozionante coming-of-age d’animazione – RecensioneIn Hana e Alice - Il caso di omicidio due studentesse indagano su un mistero che si è diffuso tra i banchi di scuola. superguidatv.it