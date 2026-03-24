Cattiva strada recensione | un brutale coming of age nella periferia di Bari

L'opera prima di Davide Angiuli presentata in anteprima al Bif&st è un coming of age drammatico che racconta il bisogno di accettazione nella periferia criminale barese. Un melting pot di culture si intreccia nella Bari violenta. L'incontro tra Donato, giovane afroamericano adottato da una famiglia pugliese, e August, albanese trapiantato dedito ad affari criminali, è di quelli da far scintille nell'opera prima di Davide Angiuli, di cui parliamo nella recensione di Cattiva strada. Un esordio asciutto, dirompente, che concede poche spiegazioni lasciando parlare i fatti in un mix di barese e albanese che amplifica l'effetto cinéma vérité. L'incontro (im)possibile è quello tra Donato (Malich Cissè), un giovane gentile e volonteroso, ma insicuro che si occupa della nonna malata di Alzheimer e lavora in un parcheggio sotterraneo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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