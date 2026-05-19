Zootropolis 2 la recensione senza spoiler dell’emozionante sequel Disney

Da superguidatv.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sequel di Zootropolis, prodotto dalla Disney, è ora disponibile sulla piattaforma di streaming. La pellicola vede il ritorno dei personaggi principali, Judy, la coniglietta poliziotta, e Nick, il suo collega volpe. La storia prosegue senza svelare dettagli sulla trama, offrendo un'esperienza senza spoiler per gli spettatori. Il film mantiene lo stile animato e il tono leggero tipici del primo capitolo, con un registro che punta a coinvolgere pubblico di tutte le età.

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Zootropolis 2, sequel Disney che vede il ritorno della coniglietta poliziotta Judy e del suo collega volpe Nick, è disponibile su Disney+. I due ritornano dieci anni dopo il grande successo del primo capitolo, portando sullo schermo nuove emozioni e una storia davvero coinvolgente. Ormai sono una squadra affiatata anche se, più del previsto, si trovano in missioni rocambolesche che mettono a soqquadro la città. Ma quando iniziano ad indagare su un serpente, considerato una specie pericolosa, ciò che emerge diventa ancora più inquietante. Le certezze sulla città crollano pian piano, e i due vengono trascinati in una spirale di pericolosi segreti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Zootropolis 2, la recensione (senza spoiler) dell’emozionante sequel Disney
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ZOOTROPOLIS 2 - RECENSIONE SENZA e CON SPOILER | Vlog con PAOLO INNOCENTI

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