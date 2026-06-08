In Tunisia è stata aperta una sede del Comitato 1286, il movimento legato al generale Roberto Vannacci. La nuova struttura rappresenta un’estensione internazionale del movimento politico italiano. La notizia arriva da Hammamet, dove si è svolta l’inaugurazione. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali attività o obiettivi specifici della sede tunisina. La presenza del Comitato 1286 si aggiunge così a quella in Italia, segnando un’espansione del movimento all’estero.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo avamposto politico italiano a Hammamet. Il movimento legato al generale Roberto Vannacci amplia la propria presenza internazionale con l’apertura di una sede in Tunisia. A Hammamet è stato infatti ufficializzato il Comitato “1286”, che segna un nuovo passo organizzativo oltre i confini nazionali. La guida del comitato è stata affidata a Giuseppe Libranti, 67 anni, ex bancario originario di Catania, con un lungo passato politico nella destra storica siciliana tra Msi e Alleanza Nazionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi istituzionali, tra cui consigliere circoscrizionale per tre mandati, presidente di quartiere, commissario straordinario della II Municipalità e consigliere provinciale durante il secondo mandato di Nello Musumeci. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Hammamet, nasce il Comitato 1286: il movimento di Vannacci si espande in Tunisia

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