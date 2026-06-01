Un generale ha creato un comitato a Hammamet, con un altro ex ufficiale che ha dichiarato che l’Italia dovrebbe seguire l’esempio della Tunisia. Sul sito di Futuro Nazionale, nella sezione dedicata ai comitati, si osservano bandiere del partito anche oltre i confini italiani, in particolare nella mappa che mostra i gruppi sorti negli ultimi quattro mesi.

Se si apre il sito di Futuro nazionale, e si apre la mappa dedicata ai comitati nati in circa quattro mesi, si nota che la bandierina del partito è piantata anche oltre confine. In Tunisia, ad Hammamet per l’esattezza. È il “Comitato Hammamet 678”. È il primo avamposto di Roberto Vannacci in terra africana, dove giacciono le spoglie di Bettino Craxi e dove, il 19 gennaio di ogni anno, centinaia di italiani vanno a rendere omaggio all’ex leader del Partito socialista. Ad aver fondato il comitato, e a dirigerlo, è un generale in pensione, proprio come il leader di Fn. Si tratta di Adriano Ruspolini, classe ’56, che ha incrociato Vannacci durante le sue missioni all’estero (“siamo stati in Afghanistan nello stesso periodo”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vannacci ha un comitato ad Hammamet, fondato da un altro generale. Che dice: “L’Italia prenda esempio dalla Tunisia”

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