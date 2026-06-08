Halley Campania al fianco dell’Avellino Basket come title sponsor
Halley Campania è diventata il nuovo title sponsor dell’Avellino Basket per la stagione 20262027. La conferma è arrivata durante una conferenza stampa in cui il presidente del club ha annunciato ufficialmente l’accordo. La società ha scelto di affidarsi a questa sponsorizzazione per rafforzare il proprio impegno nella prossima stagione. La firma dell’accordo segna un nuovo capitolo per il club, che ora punta a consolidare la propria presenza nel campionato.
Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino Basket riparte da una nuova e importante certezza. Nel corso della conferenza stampa andata in scena questo pomeriggio, il presidente Giuseppe Lombardi ha ufficializzato Halley Campania come nuovo Title Sponsor del club per la stagione sportiva 20262027. Un accordo che consolida ulteriormente un rapporto nato nell’ottobre del 2024 e cresciuto stagione dopo stagione, fino a diventare oggi una partnership strategica destinata a rappresentare uno dei pilastri del progetto biancoverde. Ad accompagnare il presidente Lombardi, nella presentazione ufficiale, il dottor Vincenzo De Falco, amministratore di Halley Campania, azienda da anni vicina alle sorti della società irpina e ora pronta a legare il proprio nome a quello dell’Avellino Basket in tutti i palazzetti della Serie A2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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