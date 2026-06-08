Halley Campania al fianco dell’Avellino Basket come title sponsor

Notizia in breve

Halley Campania è diventata il nuovo title sponsor dell’Avellino Basket per la stagione 20262027. La conferma è arrivata durante una conferenza stampa in cui il presidente del club ha annunciato ufficialmente l’accordo. La società ha scelto di affidarsi a questa sponsorizzazione per rafforzare il proprio impegno nella prossima stagione. La firma dell’accordo segna un nuovo capitolo per il club, che ora punta a consolidare la propria presenza nel campionato.