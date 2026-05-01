Dopo tre anni di collaborazione con il Pistoia Basket, il title sponsor ha annunciato la disponibilità a discutere di un possibile rinnovo. Nonostante le ultime due stagioni sportive non siano state particolarmente positive, l’azienda ha continuato a sostenere la squadra senza interruzioni. La decisione di aprirsi a nuove trattative deriva dalla volontà di mantenere il rapporto di collaborazione nel prossimo futuro.

Sono ormai tre anni che Estra è al fianco del Pistoia Basket e nonostante le ultime due stagioni dal punto di vista sportivo non siano state esaltanti, l’azienda non ha mai fatto mancare il suo aiuto. "Questo è il nostro terzo anno come primo sponsor – afferma Nicola Ciolini amministratore delegato di Estra – e questo perché crediamo nelle potenzialità del territorio e nel valore che riveste il basket per Pistoia. Quest’anno devo dire che non ci sono state le soddisfazioni che una città come Pistoia merita. Dispiace vedere che la squadra si debba giocare la permanenza in serie A2 attraverso i play out, ma dobbiamo stare tutti compatti per arrivare al migliore risultato possibile per mantenere la categoria".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il title sponsor apre al rinnovo: "Siamo disponibili a parlarne"

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