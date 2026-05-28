Brembo sarà il title sponsor del Gran Premio d'Italia al Mugello nel 2026. La collaborazione riguarda l'evento MotoGP che si svolgerà nel circuito toscano. La società continuerà a essere presente come sponsor principale dell’appuntamento motociclistico. La manifestazione si terrà nel fine settimana previsto, coinvolgendo piloti e appassionati di motociclismo. L’accordo si aggiunge alla presenza storica di Brembo nel mondo delle competizioni motoristiche.

Per il terzo anno consecutivo sarà il rosso Brembo a colorare il Gran Premio d'Italia di MotoGP in programma dal 29 al 31 maggio 2026 sul circuito del Mugello. L'azienda di Stezzano, infatti, sarà protagonista del settimo appuntamento stagionale della serie iridata, andando a consolidare una presenza sempre più centrale nel Motomondiale. Oltre al ruolo di title sponsor dell'evento (denominato ufficialmente Brembo Grand Prix of Italy), dal 2023 il marchio bergamasco ricopre anche il ruolo di Braking inspiration partner del campionato, confermando il proprio impegno nello sviluppo di tecnologie sempre più avanzate per prestazioni e sicurezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brembo è title sponsor del Gran Premio d'Italia al Mugello

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