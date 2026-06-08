Hai scelto la scuola sbagliata? A Bologna arrivano nuovi sportelli per cambiare percorso | VIDEO

Da bolognatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Bologna sono stati istituiti nuovi sportelli dedicati agli studenti delle scuole superiori. Questi servizi offrono supporto nella scelta del percorso scolastico, con l’obiettivo di prevenire l’abbandono e aiutare chi incontra difficoltà durante gli anni delle superiori. L’iniziativa mira a fornire assistenza e consulenza per facilitare decisioni più consapevoli riguardo al proprio futuro scolastico.

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Più servizi per aiutare gli studenti a scegliere il proprio percorso scolastico, prevenire l'abbandono e sostenere chi si trova in difficoltà durante gli anni delle superiori. La Regione Emilia-Romagna investe 503mila euro sulla Città metropolitana di Bologna per rafforzare la rete. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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