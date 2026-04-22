Scuola arrivano i nuovi programmi per i licei | via la Geostoria entra l’IA

Sono stati annunciati nuovi programmi per i licei, con un cambiamento che va oltre una semplice revisione dei contenuti. La riforma prevede l'eliminazione della Geostoria e l'introduzione di corsi sull'intelligenza artificiale. Questa modifica coinvolge sia le materie insegnate sia il modo in cui la scuola si relaziona con la società e le discipline. La revisione mira a un ripensamento complessivo della funzione formativa del percorso liceale.

(Adnkronos) – Non una semplice revisione di programmi scolastici, ma un ripensamento strutturale della funzione formativa del Liceo, del rapporto tra discipline e tra scuola e società. Così in una nota Il ministero dell'Istruzione e del Merito definisce le nuove Indicazioni Nazionali per i Licei. Con il testo licenziato dalla commissione ministeriale e da oggi offerto alla consultazione pubblica e ai diversi stakeholders, si legge in una nota del Mim, l'Italia compie un passo significativo nella ridefinizione del secondo ciclo di istruzione. Si tratta di nuove Indicazioni Nazionali per i Licei fortemente volute dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e con le quale si apre ora la fase di consultazione con il mondo della scuola.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Licei, ecco i nuovi programmi: scompare la Geostoria, entra l’IA, rilancio della lettura. Coinvolti gli studenti per la prima voltaNon una semplice revisione di programmi scolastici, ma un ripensamento strutturale della funzione formativa del Liceo, del rapporto tra discipline e... Scuola, arrivano i nuovi programmi per i licei: torna la geografia, con IA e Storia vista dall’OccidenteSecondo le indiscrezioni anticipate dalla professoressa Loredana Perla a capo della commissione per le linee guida per i licei, a partire da... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Arrivano i nuovi programmi per i licei, coinvolti anche gli studenti; Competenze digitali: il 43% degli studenti risulta insufficiente, arrivano i 4 livelli del DigComp 3.0 per colmare il divario tra scuola e lavoro; Riforma disabilità dal 2027: nuovi livelli di sostegno, UVM e budget di progetto. Cosa cambia per la scuola; Castiglion Fiorentino, arrivano 180mila euro per nuovi arredi didattici destinati per l’infanzia. Scuola, i nuovi programmi per i Licei: scompare la Geostoria ed esordisce l'IASono state approvate dalla commissione ministeriale le nuove Indicazioni nazionali per i Licei, fortemente volute dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Il testo non è ancora ... rainews.it Arrivano i nuovi programmi per i licei, coinvolti anche gli studentiArrivano ufficialmente le Indicazioni nazionali, ovvero i nuovi programmi per i licei e si apre ora la fase di consultazione con il mondo della scuola. (ANSA) ... ansa.it Oggi al Salone del Mobile di Milano ho ammirato le straordinarie espressioni del nostro Made in Italy e le bellissime opere fatte dalle nostre scuole. #scuola #mim #salonedelmobile Ministero dell'Istruzione e del Merito - facebook.com facebook Ma cosa dici. La scuola dell’obbligo deve accompagnare e mantenere tutti allo stesso livello. Che ne sai di ragazzini con famiglie in difficoltà o sfasciate e cose così Dai, è bastata la tua domanda. Hai dato la prova che non avrei saputo dare io. x.com