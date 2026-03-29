Durante un concerto a Minneapolis, organizzato in occasione della manifestazione “No Kings”, Bruce Springsteen ha criticato le politiche del presidente statunitense, affermando che l’ICE ha causato morte e terrore nella città. La sua dichiarazione si è concentrata sulla situazione di Minneapolis e sulla scelta della città come luogo di protesta contro le decisioni del governo. Springsteen si è espresso pubblicamente in questa occasione, rivolgendo parole dure nei confronti dell’attuale amministrazione.

Bruce Springsteen ancora una volta si espone contro Donald Trump. “The Boss” è salito sul palco del concerto organizzato in occasione della manifestazione “ No Kings “, a Minneapolis, contro le politiche del presidente statunitense e la guerra in Medio Oriente. “Lo scorso inverno le truppe federali hanno portato morte e terrore nelle strade di Minneapolis. Beh, hanno scelto la città sbagliata. La forza e la solidarietà della gente di Minneapolis e del Minnesota sono state fonte di ispirazione per l’intero Paese. La vostra forza e il vostro impegno ci hanno dimostrato che questa è ancora l’America”, ha detto il cantautore ricordando Renée Good e Alex Pretty, uccisi dagli agenti dell’Ice. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - No Kings, Bruce Springsteen: "L'Ice ha portato morte e terrore a Minneapolis, avete scelto la città sbagliata"

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