L’attrice e cantautrice ha pubblicato il suo primo EP, intitolato 11 Volte, dopo aver dichiarato di aver pianto undici volte e di essere poi rinata. Nel suo lavoro musicale esprime emozioni che non riesce a comunicare attraverso la recitazione. Ha anche raccontato di continuare a innamorarsi, anche quando questa esperienza le provoca dolore. Il progetto rappresenta il suo debutto ufficiale nel mondo della musica.

11 volte è il brano a cui tiene di più in questo progetto? «È un pezzo a cui tengo molto perché è il primo che mi ha fatto sentire davvero “grande”. Mi rappresenta tanto, soprattutto per la mia sensibilità e per il modo in cui percepisco le emozioni. Amo molto la sua sonorità, ha qualcosa di quasi liturgico e sono davvero soddisfatta di questo brano». Nel brano 11 volte sembra emergere un contrasto tra tristezza e rinascita. È così? «Sì, assolutamente. Quando dico “ho pianto undici volte” racconto una parte molto fragile di me. Sono una persona che sente tanto, anche troppo a volte. Però credo anche che senza sofferenza la vita perderebbe qualcosa.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lea Gavino: «Ho pianto undici volte, poi sono rinata. Nella musica dico tutto quello che non riesco a dire recitando e continuo a innamorarmi, anche quando mi fa male»

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