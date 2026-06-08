Mishka, la bassottina di Zverev, ha conquistato l’attenzione al Roland Garros 2026 grazie a un pass speciale. La canina accompagna il tennista durante le partite, mostrando un pass di accesso esclusivo. Durante l’evento, Mishka ha percorso il campo con il suo padrone, attirando l’attenzione dei presenti. La presenza della bassottina ha suscitato interesse tra pubblico e media, diventando un punto di discussione tra appassionati di tennis.

Non c’è stato soltanto Alexander Zverev tra i protagonisti del Roland Garros 2026. A catturare l’attenzione del pubblico parigino e dei social è stata anche Mishka, la sua inseparabile bassottina, diventata una presenza fissa nei giorni del torneo fino alla vittoria finale del tennista tedesco su Flavio Cobolli. La cagnolina ha accompagnato il tennista durante la sua avventura sulla terra rossa francese, trasformandosi in una delle mascotte non ufficiali dell’evento. Mishka è la punta di diamante di una particolare iniziativa promossa dagli organizzatori del Roland Garros, che hanno deciso di facilitare la presenza degli animali domestici degli atleti durante la competizione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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© Cultweb.it - Ha un pass speciale e ha stregato il Roland Garros: chi è Mishka, la bassottina di Zverev

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