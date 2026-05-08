Un ex tennista italiano sarà presente a Roland Garros per consegnare il trofeo al vincitore della finale maschile prevista domenica 7 giugno. La sua partecipazione si inserisce nel contesto della manifestazione che vede in campo due giocatori italiani in una delle più importanti tappe del circuito del Grande Slam. La finale si svolgerà sulla terra rossa parigina, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis italiani.

Un ex campione italiano che premia un altro campione italiano sul terra rossa di Parigi. Questo è il sogno dell’Italia del tennis in vista di domenica 7 giugno, giorno in cui si terrà la finale maschile del Roland Garros 2026. Oggi infatti il Roland Garros ha annunciato il suo omaggio ad Adriano Panatta, invitato a consegnare il trofeo al vincitore. Chissà che non possa essere proprio il numero 1 al mondo, Jannik Sinner. A cinquant’anni dal trionfo del 1976, il campione italiano ha ricevuto un invito firmato personalmente dalla Direttrice del torneo Amélie Mauresmo e dal Presidente della Federazione francese di tennis Gilles Moretton. I...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, Adriano Panatta scelto per premiare il vincitore della finale maschile: “Per me ha un significato speciale”

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