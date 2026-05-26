Alcaraz | Duro il Roland Garros in tv ma tutto ha un senso Mi aspetta qualcosa di speciale al rientro

Alcaraz ha parlato per la prima volta pubblicamente dopo l’infortunio al polso, commentando la cancellazione di Roland Garros e Wimbledon. Ha definito il torneo parigino “duro da seguire in tv” ma ha aggiunto che tutto ha un senso. Il tennista ha espresso la speranza di tornare in campo presto, anticipando che al suo rientro ci sarà qualcosa di speciale.

Alcaraz rompe il silenzio dopo l'infortunio al polso parlando per la prima volta in pubblico. Le parole sull'amarezza di saltare Roland Garros e Wimbledon e la voglia di tornare in campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Roland Garros 2026: tutto quello che devi sapere

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Alcaraz: Duro il Roland Garros in tv, ma tutto ha un senso. Mi aspetta qualcosa di speciale al rientroAlcaraz rompe il silenzio dopo l’infortunio al polso parlando per la prima volta in pubblico. Le parole sull’amarezza di saltare Roland Garros e Wimbledon e la voglia di tornare in campo. fanpage.it

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