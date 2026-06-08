La Juventus sta accelerando sulla trattativa per il nuovo centravanti e si sta concentrando su Alexander Sorloth, considerato il candidato principale per sostituire Dusan Vlahovic. La decisione di avvicinarsi al giocatore è stata presa dalla dirigenza, che vede in lui il profilo più adatto per il ruolo. La trattativa si sta sviluppando con l’obiettivo di portarlo a vestire la maglia bianconera nella prossima stagione.

La Juventus accelera per il nuovo centravanti e vede sempre più vicino Alexander Sorloth, individuato dalla dirigenza bianconera come il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Dusan Vlahovic. L’attaccante norvegese, reduce da una stagione da venti gol con l’Atletico Madrid, è diventato la priorità assoluta per rinforzare il reparto offensivo. L’obiettivo del club è chiaro: chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile per anticipare eventuali inserimenti dalla Premier League ed evitare che il valore del giocatore possa aumentare ulteriormente nelle prossime settimane. I contatti intensificati nel fine settimana avrebbero portato a una intesa di massima tra la Juventus e l’entourage del calciatore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ha detto sì alla Juve”. Clamoroso, il campionissimo ha deciso: tifosi impazziti

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