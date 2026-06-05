La Juventus sta per annunciare il nuovo attaccante, dopo l’addio ormai quasi certo di Vlahovic. La società sta lavorando sul mercato per trovare un sostituto che possa rinforzare l’attacco. La scelta del nome, ancora non ufficiale, ha generato grande entusiasmo tra i tifosi. L’obiettivo è consegnare a Spalletti una rosa competitiva prima dell’inizio della prossima stagione.

La Juventus si prepara a cambiare volto in attacco. L’addio di Dusan Vlahovic, ormai sempre più probabile, obbliga la dirigenza bianconera a intervenire sul mercato per consegnare a Luciano Spalletti un reparto offensivo all’altezza delle ambizioni della prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: arrivare ad almeno due nuovi innesti in grado di garantire gol e alternative tattiche. Le uscite, infatti, potrebbero essere numerose. Oltre a Vlahovic, anche Arkadiusz Milik è destinato a lasciare Torino, mentre per altri elementi offensivi il futuro resta incerto. In questo scenario, con i soli Kenan Yildiz, Francisco Conceicao e Jeremie Boga destinati a rappresentare le certezze del reparto, il mercato diventa una priorità assoluta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La Juve ha scelto il nuovo bomber: un nome clamoroso, tifosi impazziti

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