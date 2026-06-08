Un uomo è stato fermato mentre guidava un motorino senza casco. Durante i controlli, è emerso che il veicolo era stato rubato a Ferrara nel 1981. La polizia ha verificato il numero di telaio e ha constatato che il motorino era stato sottratto 45 anni prima. L’uomo è stato fermato e il veicolo è stato sequestrato.

Viaggia in motorino senza casco: fermato. Poi si scopre che il mezzo era stato rubato 45 anni fa a Ferrara. Protagonista della vicenda un 68enne di Crespino (Rovigo), che i carabinieri hanno fermato mentre stata conducendo un ‘Ciao’ senza la protezione per la testa.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

In sella senza casco, viene fermato poi la scoperta: quel Piaggio era stato rubato 45 anni fa

Notizie e thread social correlati

Guida senza cintura e sorpassa l’auto della polizia: fermato, gli agenti scoprono che aveva rubato in casa di un parrocoUn uomo è stato fermato dopo aver guidato senza cintura e superato l’auto della polizia.

Sul motorino senza casco, arriva la famiglia a 'difenderlo' offendendo gli agenti: quattro denunciatiDurante un controllo di polizia municipale, un giovane in motorino senza casco ha iniziato a insultare gli agenti.

Temi più discussi: Guida un vecchio Ciao rubato 45 anni fa: fermato perché senza casco. Il proprietario riconosce il motorino da un dettaglio; Guida il motorino senza casco, fermato: il 'Ciao' risulta rubato a Ferrara nel 1981; Gli scooter elettrici più economici da comprare senza incentivi; In sella ad un Ciao senza casco, viene fermato dai carabinieri poi la scoperta.. quel Piaggio era stato rubato 45 anni fa.

Guida il motorino senza casco, fermato: il 'Ciao' risulta rubato a Ferrara nel 1981 x.com

Guida un vecchio Ciao rubato 45 anni fa: fermato perché senza casco. Il proprietario riconosce il motorino da un dettaglioRovigo, il pensionato era anche senza patente e aveva montato una targa falsa: decisivo il numero di telaio per risalire al furto ... corrieredelveneto.corriere.it

Guida senza casco a Catania, multati oltre 100 motociclisti(ANSA) - CATANIA, 14 MAG - Oltre cento motociclisti sono stati multati a Catania per guida senza casco. E' il bilancio di una mirata attività di controllo della polizia di Stato e dei vigili urbani es ... msn.com