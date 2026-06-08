Guida il motorino senza casco fermato | il ' Ciao' risulta rubato a Ferrara nel 1981

Da ferraratoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato fermato mentre guidava un motorino senza casco. Durante i controlli, è emerso che il veicolo era stato rubato a Ferrara nel 1981. La polizia ha verificato il numero di telaio e ha constatato che il motorino era stato sottratto 45 anni prima. L’uomo è stato fermato e il veicolo è stato sequestrato.

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Viaggia in motorino senza casco: fermato. Poi si scopre che il mezzo era stato rubato 45 anni fa a Ferrara. Protagonista della vicenda un 68enne di Crespino (Rovigo), che i carabinieri hanno fermato mentre stata conducendo un ‘Ciao’ senza la protezione per la testa.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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In sella senza casco, viene fermato poi la scoperta: quel Piaggio era stato rubato 45 anni fa

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