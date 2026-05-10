Guida senza cintura e sorpassa l’auto della polizia | fermato gli agenti scoprono che aveva rubato in casa di un parroco
Un uomo è stato fermato dopo aver guidato senza cintura e superato l’auto della polizia. Gli agenti, notando il comportamento, lo hanno fermato e hanno scoperto che si trovava a bordo di un veicolo che non gli apparteneva. Durante il controllo, sono stati trovati alcuni oggetti sacri, risultati poi rubati dalla casa di un parroco locale. La polizia ha proceduto con i controlli e ha avviato le indagini per chiarire la provenienza della refurtiva.
Guida senza cintura e sorpassa l’auto della polizia, gli agenti se ne accorgono e lo fermano pensando di sanzionarlo, ma nell’auto (non sua) trovano una serie di oggetti sacri risultati rubati al parroco di Altare.Ladro di oggetti sacri fermato a Carmagnola sulla A6Doveva essere un semplice.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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