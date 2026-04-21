Sul motorino senza casco arriva la famiglia a ' difenderlo' offendendo gli agenti | quattro denunciati

Durante un controllo di polizia municipale, un giovane in motorino senza casco ha iniziato a insultare gli agenti. La situazione è peggiorata con l’arrivo dei suoi familiari, che hanno rivolto insulti agli agenti e sono stati successivamente denunciati. Quattro persone sono state identificate e denunciate per aver partecipato a comportamenti offensivi durante l’episodio.

Senza casco, ha iniziato a inveire contro gli agenti della polizia municipale durante un controllo, poi la situazione è addirittura degenerata all'arrivo dei suoi parenti. È successo nel fine settimana in via Vittorio Veneto, nel centro cittadino di Torre del Greco. Durante i controlli di routine.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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