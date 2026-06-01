Riprende la guerra tra Iran e USA mentre il Sud del Libano è occupato da Israele

L'Iran ha lanciato nuovi attacchi contro basi statunitensi e il Kuwait, mentre nel sud del Libano si trova una bandiera israeliana. Le operazioni militari coinvolgono anche il territorio libanese, con la presenza di forze israeliane. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali vittime o danni materiali. La situazione tra Iran, Stati Uniti e Israele continua a essere tesa, con escalation di azioni militari nella regione.

L'Iran attacca nuovamente le basi USA, il Kuwait è sotto attacco. A Beaufort in Libano sventola la bandiera israeliana. Tutto questo segna il crollo del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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