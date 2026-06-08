Greenway e percorsi naturalistici fondi per Cattolica Eraclea e Santa Margherita Belice
La Regione Siciliana ha assegnato fondi destinati al turismo esperienziale a Cattolica Eraclea e Santa Margherita Belice, due centri della provincia di Agrigento. I finanziamenti sono destinati a sviluppare percorsi naturalistici e aree verdi, con particolare attenzione a Greenway e altri itinerari naturalistici. La scelta mira a promuovere il turismo sostenibile e il patrimonio naturale delle due località.
Cattolica Eraclea e Santa Margherita Belice sono i due centri della provincia di Agrigento selezionati dalla Regione Siciliana per beneficiare dei nuovi finanziamenti destinati al turismo esperienziale. L'iniziativa dell'assessorato regionale del Turismo, che mette in campo circa tre milioni di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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