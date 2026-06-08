Greenway e percorsi naturalistici fondi per Cattolica Eraclea e Santa Margherita Belice

Notizia in breve

La Regione Siciliana ha assegnato fondi destinati al turismo esperienziale a Cattolica Eraclea e Santa Margherita Belice, due centri della provincia di Agrigento. I finanziamenti sono destinati a sviluppare percorsi naturalistici e aree verdi, con particolare attenzione a Greenway e altri itinerari naturalistici. La scelta mira a promuovere il turismo sostenibile e il patrimonio naturale delle due località.